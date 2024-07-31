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Женщина попросила банк заменить купюры, изрезанные на 100 тысяч кусочков

В Китае женщина попросила банк заменить банкноты, порванные на 100 тысяч частей

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Сотрудники китайского банка восстановили банкноты, которые женщина в депрессии разрезала на сто тысяч кусочков, пишет SCMP.

Женщина по фамилии Чжан принесла мелкие фрагменты купюр в Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) в Куньмине и рассказала, что за пять лет до этого банкноты были порезаны ее невесткой, которая страдала психическими расстройствами.

Недавно китаянки не стало, а ее муж, брат Чжан, остался один с четырьмя детьми. Семья обеднела и нуждалась в деньгах, потому глава семейства обошел несколько местных банков, которые отказались заменить купюры на действительные, ссылаясь на трудности, связанные с их восстановлением.

Тем не менее в отделении ICBC сразу же согласилось помочь с ремонтом денег. Четверо сотрудников, которым руководство поручило эту миссию, использовали лупы, чтобы воссоздать точный рисунок на купюрах, и в конце концов им это удалось.

Служащие потратили 22 дня на восстановление банкнот общей стоимостью 32 тыс. юаней (примерно 376 тыс. рублей).

«Сначала мы были в замешательстве, так как впервые увидели такое количество разрозненных купюр трех разных видов. Их было более 100 000 штук, а некоторые — даже меньше ногтя», — рассказал один из работников.

В благодарность семья Чжан отправила в банк сшитый на заказ шелковый плакат. Пользователи соцсетей также оценили трудолюбие и старание банковских служащих.

Ранее в Москве пенсионерка поняла, что общается с мошенниками, и разыграла их.

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