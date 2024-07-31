Пенсионерка подверглась нападению ядовитого паука, когда развешивала белье

Жительница британского Манчестера несколько недель провела на больничной койке после укуса ядовитого паука, у женщины развился сепсис. Об этом сообщает Daily Mail.

Карен Эшмор развешивала белье и почувствовала боль в области живота. Решив, что ее укусило насекомое, британка не придала этому значения, но спустя несколько дней ее состояние ухудшилось.

Место укуса начало сильно зудеть, под кожей скопился гной, женщина обратилась за медицинской помощью. Медики приняли решение прочистить рану, удалив ее содержимое, на месте укуса образовался свищ, величиной с монету, который не заживал.

У пациентки начался сепсис. Врачам удалось спасти пострадавшей жизнь, она находится под наблюдением, со временем кожа на ее животе затянется, но останется очень тонкой. Какой именно паук укусил британку, установить не удалось.

До этого сообщалось, что молодая жительница Бразилии столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после укуса паука. Беременная бразильянка убиралась дома, когда почувствовала резкую боль в ноге. Она заметила на коже следы укуса и сначала не придала этому значения. Спустя несколько дней состояние женщины ухудшилось. Она обратилась за медицинской помощью. В месте укуса начался некроз тканей, женщину экстренно госпитализировали. Врачи установили, что женщину укусил коричневый паук-отшельник, его укусы способны вызвать омертвение тканей.

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