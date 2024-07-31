Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка подверглась нападению ядовитого паука, когда развешивала белье

Daily Mail: в Великобритании у пенсионерки развился сепсис из-за укуса паука

close
100%
Depositphotos

Жительница британского Манчестера несколько недель провела на больничной койке после укуса ядовитого паука, у женщины развился сепсис. Об этом сообщает Daily Mail.

Карен Эшмор развешивала белье и почувствовала боль в области живота. Решив, что ее укусило насекомое, британка не придала этому значения, но спустя несколько дней ее состояние ухудшилось.

Место укуса начало сильно зудеть, под кожей скопился гной, женщина обратилась за медицинской помощью. Медики приняли решение прочистить рану, удалив ее содержимое, на месте укуса образовался свищ, величиной с монету, который не заживал.

У пациентки начался сепсис. Врачам удалось спасти пострадавшей жизнь, она находится под наблюдением, со временем кожа на ее животе затянется, но останется очень тонкой. Какой именно паук укусил британку, установить не удалось.

До этого сообщалось, что молодая жительница Бразилии столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после укуса паука. Беременная бразильянка убиралась дома, когда почувствовала резкую боль в ноге. Она заметила на коже следы укуса и сначала не придала этому значения. Спустя несколько дней состояние женщины ухудшилось. Она обратилась за медицинской помощью. В месте укуса начался некроз тканей, женщину экстренно госпитализировали. Врачи установили, что женщину укусил коричневый паук-отшельник, его укусы способны вызвать омертвение тканей.

Ранее москвичка нашла в купленных на ярмарке фруктах самку черной вдовы с потомством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами