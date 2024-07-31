Женщина разбогатела на перепродаже вещей, найденных в мусорных баках

Американка разбогатела, перепродавая вещи, которые она находит в мусорных баках, пишет Mirror.

Как рассказала 34-летняя Тиффани Батлер из Техаса, она ищет различные вещи в мусорных баках уже в течение двух лет. По ее словам, она приводит выкинутые кроссовки, платья и прочие элементы гардероба в товарный вид, после чего продает их в интернете. Таким образом с 2022 года ей удалось заработать около $80 тысяч.

Как считает Тиффани, она не только зарабатывает деньги, но и дает хорошим вещам второй шанс на жизнь. Например, женщина рассказала, что недавно нашла в мусорном баке пару хороших брендовых кроссовок, цена за которые начинается от $100. При всем этом обувь была в хорошем состоянии.

Баттлер добавила, что приходит на городские свалки два-три раза в неделю — этого достаточно для хорошего «улова».

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