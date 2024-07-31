Иностранец надругался над жительницей Петербурга, забравшись в ее квартиру через окно

В Невском районе Петербурга задержан гражданин Азербайджана, которого подозревают в изнасиловании 52-летней женщины. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 24 июля в многоэтажке на Октябрьской Набережной. 46-летний злоумышленник заметил, что в одной из квартир на первом этаже открыто окно.

Забравшись в помещение, мужчина набросился на 52-летнюю хозяйку жилища и надругался над женщиной. Подозреваемого удалось задержать, им оказался гражданин Азербайджана, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

До этого сообщалось, что в подмосковной Шатуре пенсионерку попытался изнасиловать мужчина, вернувшийся с СВО. Мужчина набросился на женщину в безлюдном месте. Он жестоко избил женщину, повалил на землю и стал срывать с нее одежду. Затем он разделся сам и попытался изнасиловать пенсионерку. Пострадавшая получила множественные ушибы и переломы ребер. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Случайные прохожие, которые услышали крики женщины, вызвали на место происшествия полицию. Насильник сразу же был задержан.

Ранее в Екатеринбурге прохожий спас девушку, которую попытались изнасиловать в парке.