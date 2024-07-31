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Онищенко о «плодовитости» Дурова: «Гениальная личность с хорошей генетикой»

Геннадий Онищенко: Павел Дуров – уникальная личность с хорошей генетикой

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Global Look Press

Предприниматель Павел Дуров – выдающийся человек с элементами гениальности, обладающий хорошей генетикой. Однако его интеллектуальные способности сильно контрастируют с соблюдением этических норм, отметил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru. Так ученый отреагировал на то, что Дуров объявил себя отцом более 100 биологических детей и решил открыть свой ДНК-код.

«Он-то, сам Дуров, конечно, уникальная личность. И, судя по его успехам и в бизнесе, и в образовании, у него хорошая генетика», — отметил Онищенко.

Однако он напомнил об этической стороне вопроса, подчеркнув, что даже если кто-то воспользовался биоматериалом предпринимателя, вряд ли он хочет, чтобы ребенок об этом знал. По этой причине публикация ДНК-кода – это сомнительное действие, считает врач.

«Какой будет удар для [детей], какой будет удар для родителей, в семьях которых они живут. Бросается в глаза разрыв между его интеллектуальными возможностями и — этическими нормами», — подчеркнул Онищенко.

Он призвал ужесточить наказание в сфере искусственного оплодотворения. Доноры не должны знать об использовании своего биоматериала и рождении детей, заключил эксперт.

Напомним, создатель Telegram заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах из-за того, что он стал донором спермы. При этом он сообщил о намерении раскрыть свою генетическую информацию, чтобы помочь отпрыскам найти друг друга. Юристы предупредили, что это может привести к массовому возникновению судебных исков в случае публикации его ДНК-кода.

Ранее стало известно, какое наследство получат сто детей Павла Дурова.

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