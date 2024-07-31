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Режим ЧС ввели в Копейске из-за сильных дождей и подтоплений

В Копейском городском округе ввели режим ЧС из-за сильных дождей и подтоплений

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Копейском городском округе Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильных осадков, приводящих к подтоплениям домовладений. Об этом сообщили в группе администрации округа во «ВКонтакте».

«В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений. Наблюдается поднятие водных отметок на реке Чумляк в районе села Калачево», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что на текущий момент в единую диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 316 заявлений о подтоплении домов. При этом многие обращения поступают из сел, которые ранее не затрагивала непогода.

До этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что власти начали превентивную эвакуацию в Миасском городском округе из-за угрозы затопления домов паводковыми водами после прошедших ливней. Он подчеркнул, что подобная мера предпринята для того, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Ранее более тысячи человек эвакуировали в Челябинской области после прорыва дамбы.

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