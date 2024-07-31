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Россиянам рассказали о пользе работ на дачном участке

Биолог Сотская: работы на дачном участке помогают сохранить когнитивные качества

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Работа на дачном участке положительно влияет на здоровье людей, в том числе, помогает сохранить молодость мозга. Об этом kp.ru рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Мария Сотская.

«Жители больших городов стараются сейчас как можно больше времени проводить на природе. Ура «удаленке», которая позволяет некоторым горожанам переселяться на дачи почти на весь год, причем вместе со своим старшим поколением. Свой сад, работа в нем положительно сказывается на довольстве жизнью <...>. К тому же это отличный способ поднять уровень физической активности, да еще и на свежем воздухе, что хорошо во всех смыслах», — отметила эксперт.

Помимо этого, садоводы изучают растения, условия их выращивания, что способствует расширению кругозора. По словам биолога, возможность получения урожая также снижает уровень тревожности. В целом все это позволяет сохранить когнитивные качества, заключила Сотская.

Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин до этого говорил, что перед работой на дачном участке важно проводить разминку и растяжку, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузкам.

Ранее россиянам напомнили, какие растения нельзя выращивать на даче.

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