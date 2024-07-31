В Парголово школьник разводил костер с друзьями и едва не сгорел

В Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетнего, мальчик получил ожог голени, когда играл с друзьями. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в СНТ «Климовец» в Парголово, девятилетний мальчик вместе с компанией друзей пытался развести костер с помощью бензина, когда на нем вспыхнула одежда.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирован термический ожог голени, он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Энгельсе 10-летний школьник получил ожоги головы и шеи из-за собственной шалости, мальчик вместе с друзьями поджигал мусор. Компания школьников нашла канистру с бензином и решила поджечь мусор. Пламя перекинулось на одного из мальчиков, подробности о его состоянии неизвестны. Прибывшие на вызов огнеборцы ликвидировали возгорание, которое успело охватить площадь более 50 квадратных метров.

Ранее в Екатеринбурге школьник получил серьезный ожог, сорвав цветок.