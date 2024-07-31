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Двое граждан Белоруссии похитили из отеля соотечественницу и вымогали у нее деньги

В Подмосковье двое мужчин вывезли девушку за город и потребовали у нее 700 тысяч

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Shutterstock

Двое мужчин возили гражданку Белоруссии по Московской области и требовали с нее 700 тыс. рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 28 июля преступники похитили девушку из отеля на улице Мира в подмосковном Королеве. Они насильно посадили 33-летнюю жертву в свою машину и стали вымогать у нее деньги под надуманным предлогом.

Злоумышленники сменили транспортное средство неподалеку от концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, но были остановлены полицейскими на 111 километре дороги «М4 Дон».

Преступниками оказались 26-летний и 37-летний соотечественники потерпевшей. Их будут судить за похищение человека и вымогательство.

Ранее отец и сын из Владимирской области избили в метро москвича ради телефона.

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