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В Нижневартовске ребенок залил глаза строительным клеем

В ХМАО двухлетняя девочка залила глаза строительным клеем

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Департамент здравоохранения ХМАО

Врачи Нижневартовской окружной детской больницы помогли ребенку, который случайно залил глаза строительным клеем. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

В больницу двухлетнюю девочку привезли родители, ребенку в глаза попал строительный клей. Родственники пытались промыть глаза водой, но вещество плотно склеило ресницы и веки.

«Случаи, когда дети попадают клеем в глаза, не редкость в нашей практике. Сначала мы промываем глаз мыльным раствором, а если ребенок идет на контакт и спокойно лежит, то можем в условиях приемного отделения с помощью специальных инструментов убрать клей. В зависимости от характера повреждения глазного яблока принимаем решение о необходимости госпитализации», — рассказала врач-офтальмолог Олеся Демяник.

Под общим наркозом медикам удалось удалить клей, который повредил роговицы глаз. Пострадавшую пришлось госпитализировать, она получает необходимое лечение.

Ранее в Подмосковье врачи достали из горла двухлетней девочки кусок проволоки.

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