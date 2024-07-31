В Нижневартовске ребенок залил глаза строительным клеем

Врачи Нижневартовской окружной детской больницы помогли ребенку, который случайно залил глаза строительным клеем. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры.

В больницу двухлетнюю девочку привезли родители, ребенку в глаза попал строительный клей. Родственники пытались промыть глаза водой, но вещество плотно склеило ресницы и веки.

«Случаи, когда дети попадают клеем в глаза, не редкость в нашей практике. Сначала мы промываем глаз мыльным раствором, а если ребенок идет на контакт и спокойно лежит, то можем в условиях приемного отделения с помощью специальных инструментов убрать клей. В зависимости от характера повреждения глазного яблока принимаем решение о необходимости госпитализации», — рассказала врач-офтальмолог Олеся Демяник.

Под общим наркозом медикам удалось удалить клей, который повредил роговицы глаз. Пострадавшую пришлось госпитализировать, она получает необходимое лечение.

Ранее в Подмосковье врачи достали из горла двухлетней девочки кусок проволоки.