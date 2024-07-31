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Москвича оштрафовали за дискредитацию ВС РФ на 35 тыс. рублей

Суд оштрафовал москвича за дискредитирующие ВС РФ лозунги

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Shutterstock

Бабушкинский районный суд Москвы оштрафовал мужчину за лозунги, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей», — говорится в сообщении.

Подробности дела не приводятся.

До этого суд вынес приговор жительнице Омска, которую подозревали в дискредитации Вооруженных сил России. Ее признали виновной и приговорили к шести годам лишения свободы.

2 июля водителя такси из Кабардино-Балкарии оштрафовали на 30 тысяч рублей за беседы с пассажирами об СВО. Мужчина раньше жил на Украине. Он давно покинул родную страну и уже 30 лет живет в городе Тырныауз.

В начале июня Twitch-стримершу YokoBovich осудили на 5,5 лет за фейки о российской армии. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее обращение Шварценеггера к россиянам признали дискредитацией ВС РФ.

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