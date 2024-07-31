Маленькую дочь забрали у забеременевшей в 13 лет Даши Суднишниковой

В Красноярском крае у забеременевшей в 13 лет Даши Суднишниковой забрали маленькую дочь. Об этом сообщает kp.ru.

Зимой 2020 года 13-летняя Даша в эфире федерального ток-шоу на всю страну объявила, что ждет ребенка якобы от своего десятилетнего «бойфренда», который охотно подтвердил информацию и заявил, что хочет стать родителем. Однако спустя несколько месяцев девочка призналась, что настоящим отцом является старшеклассник. В августе несовершеннолетняя родила дочь, а потом бросила учебу и занялась блогерством.

На данный момент Даше 18 лет и за ее плечами лечение в психбольнице после нервного срыва, долги и множество попыток найти постоянную работу. По данным kp.ru, в скором времени должен был состояться суд, где девушку могли ограничить в родительских правах. Однако по какой-то причине ребенка забрали — мать сообщила ей, что полиция приехала и забрала дошкольницу. Причины произошедшего не уточняются.

Сама Даша в этот момент находилась в Красноярске, а ее мать с дочерью — в Железногорске, до которого ехать 50 километров. Девушка не смогла приехать в связи с тем, что у нее не было денег на такси.

Ранее многодетную пару захотели лишить родительских прав из-за плохих оценок дочери.