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Россиянин, заставивший пасынка съесть восемь сигарет, избежал наказания

Жителя Екатеринбурга не наказали за то, что он заставил съесть пасынка сигареты

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Житель Екатеринбурга Юрий Грибков избежал наказания за то, что заставил своего 11-летнего пасынка съесть восемь сигарет. Его решили не привлекать к ответственности по той причине, что он не родной отец мальчику, передает kp.ru со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Уточняется, что мужчина приказал ребенку съесть сигареты якобы в воспитательных целях. Вскоре после этого мальчику стало плохо, скорая увезла его с признаками отравления. На сегодняшний день он еще находится в реабилитационном центре.

СК РФ провел проверку случившегося, дело рассматривалось в полиции. Однако привлекать мужчину к ответственности в отделе по делам несовершеннолетних отказались. В документе это объяснили тем, что факт возложения обязанностей по воспитанию за ребенком на мужчину не установлен.

К административной ответственности привлекли только мать ребенка, однако высока вероятность, что речь идет лишь о предупреждении. При этом юристы считают, что отчима могут привлечь к ответственности по статье УК об умышленном причинении вреда здоровью.

До этого в Красноярске отчим избил 16-летнего пасынка на улице, пострадавшего забрала скорая, которую вызвали очевидцы. На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее отчим школьника напал на учительницу начальных классов, наказавшую его сына.

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