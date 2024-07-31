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Две российские школьницы покурили в трамвае, забитом пассажирами

В Таганроге ищут девушек-подростков, куривших в трамвае

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Телеграм-канал «Таганрогский трамвай»

В Таганроге две несовершеннолетние пассажирки закурили прямо в вагоне трамвая, теперь нарушительниц ищут. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта «Таганрогский трамвай».

Инцидент произошел 25 июля. На опубликованных каналом кадрах с камеры транспортного средства видно, как группа школьниц из шести человек заходит в трамвай. Почти сразу же две из девушек закуривают сигареты, пока одна из подружек снимает все на смартфон. Пассажирок не смущает даже кондуктор, которая движется в их сторону. Не оплатив проезд, несовершеннолетние покидают салон трамвая на следующей остановке.

В Telegram-канале отметили, что такое поведение не только неуважение к другим пассажирам, но и нарушение требований федерального закона, и попросили выйти на связь тех, кто сможет опознать нарушительниц.

Ранее в Обнинске полуголый мужчина устроил погром в автобусе и попал на видео.

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