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Российские врачи удалили женщине миому, сравнимую с беременностью на восьмом месяце

В Уфе врачи удалили 40-летней пациентке гигантскую опухоль матки

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Depositphotos

Врачи Республиканской больницы имени Г.Г. Куватова в Уфе спасли 40-летнюю женщину с гигантской миомой матки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Башкортостана.

Пациентка обратилась в районную больницу: ее беспокоили схваткообразные боли в животе и проблемы с мочеиспусканием. Также женщина отметила, что за последнее время у нее вырос живот.

«Врачи обнаружили у нее гигантскую опухоль, из-за которой матка увеличилась до размеров 36-37 недель беременности», — пояснили в ведомстве.

Женщину направили в республиканскую больницу, где врачи удалили миому и матку, а также восстановили мочеиспускание.

«Сохранение матки при удалении опухоли было бы возможным при регулярном наблюдении у врача, прохождении диспансеризации и своевременной диагностике заболевания», — отметили оперирующие врачи.

До этого похожий случай зафиксировали медики из Красноярска: там за помощью обратилась 48-летняя женщина, которая не наблюдалась у гинеколога восемь лет. У женщины нашли миому, сопоставимую с беременностью на пятом месяце.

Ранее жителю Нижнего Новгорода из брюшной полости удалили опухоль размером с баскетбольный мяч.

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