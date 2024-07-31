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Правительство дополнительно профинансирует программу ИТ-ипотеки в России

Мишустин: правительство выделит дополнительные 23 млрд рублей на ИТ-ипотеку

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России решило дополнительно профинансировать программу ИТ-ипотеки, поскольку на нее наблюдается высокий спрос. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Правительство увеличит бюджетные ассигнования на ИТ-ипотеку на 23 млрд рублей», — сказал Мишустин на заседании кабинета министров.

По его словам, инициатива позволит 2,5 тысячам сотрудникам, работающим в ИТ-отрасли, и их семьям решить жилищный вопрос.

Премьер предположил, что такой мерой воспользуются более 77,5 тысяч россиян.

Мишустин отметил, что с начала запуска программы банки приняли более 275 тысяч заявок и выдали кредиты на сумму 700 млрд рублей.

В апреле первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев сообщил, что Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Ипотека для ИТ».

До этого директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил «Газете.Ru», что спрос россиян на IT-ипотеку вырастет в два-три раза к 2030 году на фоне решения правительства об увеличении лимита по программе до 700 млрд рублей. По его словам, благодаря программе можно ожидать повышения производительности труда и опережающего роста зарплаты во многих направлениях IT.

Ранее сообщалось, что москвичи взяли рекордное число льготных ИТ-ипотек.

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