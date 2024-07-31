Россиянка отсудила 50 тыс. рублей за роковую ошибку патологоанатома

43-летняя жительница села Сокур в Новосибирской области Анжелика Михайлова отсудила 50 тыс. рублей за то, что патологоанатом по ошибке признал, что ее нет в живых. Об этом стало известно, когда перестала приходить пенсия по потере кормильца, рассказала женщина в беседе с kp.ru.

По словам Михайловой, она получала пособие по потере кормильца и по уходу за двоими детьми в размере 28 тыс. рублей.

«На эти деньги и жили. Но в октябре 2020 года деньги не пришли, стала разбираться, что случилось», — поделилась Анжелика.

В Пенсионном фонде сибирячке сообщили, что из ЗАГСа пришли документы о ее уходе из жизни. Справку выдали в новосибирской больнице, где женщина лечилась 20 лет назад. Как выяснилось, в то же время в медучреждении лечилась тезка пострадавшей – ее тоже звали Анжелика Михайлова. Именно эта пациентка не выжила, однако патологоанатом перепутал данные.

Женщина подала в суд на больницу, требуя компенсации морального вреда и затрат, понесенных из-за ошибки. Однако выплатить ей пообещали только 50 тыс. рублей – так как Михайлова не обращалась в больницу и не фиксировала, как стресс сказался на ее здоровье, доказать ущерб она не смогла.

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