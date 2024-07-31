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Московский школьник покурил вейп и потерял сознание

Baza: в Москве 15-летний подросток попал в больницу, покурив вейп

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Unsplash

Подросток из Москвы попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как покурил вейп. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 15-летний школьник по пути домой попросил у знакомых вейп и использовал его, но у подъезда почувствовал недомогание. У молодого человека закружилась голова, после чего он упал и потерял сознание. Очевидцы вызвали юноше скорую помощь.

«Подростка госпитализировали в токсикологию Детской городской больницы №13 с отравлением», – сообщается в публикации.

Медики оказывали ему всю необходимую помощь почти двое суток. В крови у школьника не обнаружили наркотических веществ. Не исключается, что причиной произошедшего стал вейп.

До этого в США 17-летняя девушка провела в больнице две недели из-за пристрастия к вейпам. Школьницу госпитализировали после того, как ее кожа посинела. Выяснилось, что из-за частого курения у нее в легких образовался и лопнул небольшой пузырь.

Ранее российский школьник решил подышать заправкой для зажигалки и потерял сознание.

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