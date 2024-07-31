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Пара разрисовала дома в Челябинске рекламой наркотиков и попала на видео

В Челябинске неизвестная пара разрисовала дома рекламой наркотиков

В Челябинске заметили пару, разрисовывавшую дома рекламой наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Ленинском районе. В объектив камеры домофона попала пара, которая разрисовывала стены домов при помощи трафарета и черной краски. Мужчина и женщина оставили на фасадах изображения с рекламой магазина наркотиков.

Видео, на котором оказались запечатлены криминальные действия пары, прислал житель Копейского шоссе. Мужчина призвал обратиться в полицию тех, кто что-то знает о мужчине и женщине на кадрах с камеры домофона.

До этого в Москве трое мужчин разместили на автомобиле рекламу онлайн-магазина, где продаются наркотики. Их заключили под стражу на два месяца, теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве убрали QR-коды с рекламой наркошопов возле памятника Кобзону.

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