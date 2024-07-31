Российские таможенники остановили туристку с украшениями на миллионы рублей

Сотрудники аэропорта Махачкалы задержали контрабандистку с ювелирными изделиями на миллионы рублей. Об этом представители Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Инспекторы пригласили на досмотр пассажирку, прибывшую рейсом из Стамбула — женщина проходила через «зеленый» коридор. В чемодане россиянки обнаружили 25 ювелирных изделий, среди которых были кольца, браслеты, кулоны и кольца.

Женщина объяснила, что везла ювелирные изделия для личного пользования.

Эксперты установили, что все украшения изготовлены из золота, в части из них есть вставки из бриллиантов и изумрудов.

В отношении жительницы Дагестана возбуждено уголовное дело, по которому нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей.

Ранее российские таможенники нашли в коробках из-под бананов 1,5 млн пачек сигарет.