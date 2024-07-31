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ОБСЕ обвинили в замалчивании темы преступлений украинских неонацистов

Постпред РФ обвинил ОБСЕ в замалчивании темы преступлений украинских неонацистов

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Boris Grdanoski/AP

Российская сторона возмущена тем, что, несмотря на свои неоднократные призывы, руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) замалчивает тему преступлений украинских неонацистов. Об этом заявил постпред России при организации Александр Лукашевич, его слова приводит РИА Новости.

«Возмущены тем, что, несмотря на наши неоднократные призывы, руководство ОБСЕ, <...> исходя из корыстных политических мотивов, по-прежнему замалчивает тему преступлений украинских неонацистов», — заявил постпред.

Лукашевич добавил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ начало вести «информационно-пропагандистскую войну» против РФ в целях очернения действий российских военнослужащих в зоне специальной военной операции на Украине.

Кроме того, дипломат напомнил, что в ОБСЕ существует ряд обязательств по борьбе с неонацизмом.

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг напомнил, что является одним из самых активных сторонников существования ОБСЕ и призвал не «разрушать мосты диалога» с Россией.

Ранее Песков назвал власти Украины колыбелью возрождения нацизма в Европе.

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