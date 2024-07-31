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«Чемпионат» проведет мастер-класс по регби на пикнике «Афиши»

Посетителям пикника «Афиши» расскажут о регби в России

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Пресс-служба Федерации регби России

«Чемпионат» и Федерация регби России на пикнике «Афиши» проведут мастер-класс от профессиональных регбистов и соревнования в виртуальном регбийном симуляторе, сообщает спортивный портал.

Отмечается, что мероприятия пройдут 3 и 4 августа на уникальной площадке фестиваля.

«Гостей ждут мастер-класс с профессиональными спортсменами и регбийным оборудованием, лаунж-зона, приставки с видеоиграми, фотозона с главным трофеем Чемпионата России по регби, автографы от игроков нашей сборной – Евгения Мишечкина, Владислава Созонова, Германа Годлюка, Алены Тирон и Надежды Созоновой», — говорится в сообщении.

Кроме того, посетители фестиваля смогут попробовать себя в роли игрока и принять участие в регбийных челленджах. Также «Чемпионат» разыграет билеты на финал Кубка России, игровую футболку, мяч и фирменные сувениры.

Напомним, фестиваль актуальной музыки и современной культуры пройдет в «Лужниках» 3 и 4 августа. Стратегическим партнером фестиваля стал медиахолдинг Rambler&Co.

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