На пикнике «Афиши» запустят краудфандинговую экосистему

На фестивале пикник «Афиши» 3 августа Planeta.ru представит новый брендинг и запустит полноценную экосистему, сообщает пресс-служба компании.

В мероприятии примет участие основатель Planeta.ru Федор Мурачковский, сооснователь Planeta.ru и гендиректор магазина «Планеты» и Atmosfera Василий Андрющенко, перец и композитор Петр Налич и другие.

Участники обсудят вопросы развития краудфандинга и создания единой крауд-экосистемы.

Как отметил Федор Мурачковский, за 12 лет существования Planeta.ru помогла тысячам проектов.

«Экосистема – это не просто платформа, а целый мир возможностей для творческих людей. Наша цель — дать авторам возможность пройти весь путь от идеи до реализации проекта в одном месте», — сказал он.