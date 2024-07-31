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На пикнике «Афиши» запустят краудфандинговую экосистему

Planeta.ru объединит авторов и участников в новой экосистеме

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Анна Воронцова/«Газета.Ru»

На фестивале пикник «Афиши» 3 августа Planeta.ru представит новый брендинг и запустит полноценную экосистему, сообщает пресс-служба компании.

В мероприятии примет участие основатель Planeta.ru Федор Мурачковский, сооснователь Planeta.ru и гендиректор магазина «Планеты» и Atmosfera Василий Андрющенко, перец и композитор Петр Налич и другие.

Участники обсудят вопросы развития краудфандинга и создания единой крауд-экосистемы.

Как отметил Федор Мурачковский, за 12 лет существования Planeta.ru помогла тысячам проектов.

«Экосистема – это не просто платформа, а целый мир возможностей для творческих людей. Наша цель — дать авторам возможность пройти весь путь от идеи до реализации проекта в одном месте», — сказал он.

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