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В МВД сообщили о росте выявления фактов незаконной миграции

МВД: за полгода выявлено на 133% больше фактов организации незаконной миграции

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Илья Наймушин/РИА Новости

Министерство внутренних дел России сообщило, что за шесть месяцев года текущего года выявило почти на 133% больше фактов организации незаконной миграции. Заявление приводит ТАСС.

«За шесть месяцев текущего года выявлено на 132,5% больше фактов организации незаконной миграции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время иностранцами совершено на 6,4% преступлений меньше, чем за первые полгода 2023 года. Также на 14,4% сократилось количество преступлений в отношении иностранцев.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы могут отнести к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции с введением пожизненного срока за это. По его словам, помимо этой инициативы, депутаты подготовили еще несколько законопроектов, касающихся мигрантов. Он пояснил, что депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс РФ обстоятельством, отягчающим наказание за совершение преступления иностранцем, который незаконно находится на территории страны.

Ранее Госдума приняла закон о воинской обязанности для новых граждан России.

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