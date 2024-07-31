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В крымском городе частично ограничили подачу воды из-за аварии на сетях водоснабжения

В Джанкое частично ограничили подачу воды из-за 13 прорывов сетей водоснабжения

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Depositphotos

В крымском Джанкое в среду, 31 июля, произошло 13 прорывов сетей водоснабжения, из-за чего в городе частично ограничили подачу воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной администрации Игорь Ивин.

«Дежурные бригады работают в усиленном и круглосуточном режиме», — написал он.

По слова чиновника, до конца дня в городе полностью восстановят водоснабжение.

До этого в Крыму восстановили электроснабжение Керчи и окрестных сел.

30 июля произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ Керченская. Первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин сообщил, что более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих населенных пунктах остались без света из-за аварии на высоковольтной подстанции. Он заявил, что было обесточено 362 трансформаторных подстанции. Воронкин отметил, что в 17:05 мск на высоковольтной подстанции в Керчи произошло срабатывание отключающего устройства. По его словам, это стало причиной обесточивания 362 трансформаторных подстанций, в том числе в селах Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины, Юркино.

Ранее сообщалось, что власти Крыма подсчитают ущерб от терактов на Крымском мосту.

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