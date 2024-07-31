Пьяная многодетная мать пыталась сбросить двухлетнего сына с четвертого этажа на Алтае

На Алтае пьяная женщина пыталась сбросить своего двухлетнего сына с четвертого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Новоалтайске. 37-летняя многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения свесила своего малолетнего сына с балкона на четвертом этаже и стала кричать, что сбросит его вниз. Выкинуть ребенка ей помешали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и соседи. Первые схватили неадекватную женщину, а вторые --вырвали у нее из рук мальчика.

Сообщается, что Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение малолетнего. Фигурантка воспитывает четверых детей — их изъяли. Россиянку отправили в СИЗО.

Ранее в Бийске двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.