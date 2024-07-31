В Симферополе задержали директора батутного центра после возгорания в ТЦ

В Симферополе задержали директора батутного центра после возгорания в торговом комплексе. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в детском батутном центре, расположенном на третьем этаже торгового комплекса, проходили строительно-ремонтные работы с нарушением техники безопасности. Отмечается, что рабочие использовали шлифовальную машинку.

В результате искры от шлифмашинки попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы. Произошло возгорание, огонь охватил 500 кв.м, частично обрушилась кровля строения.

«По подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан директор батутного центра», — говорится в сообщении.

До этого МЧС сообщало, что сухая растительность загорелась в садовом некоммерческом товариществе «Дружба», расположенном в Симферопольском районе Крыма.

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