В Уфе спасатели помогли медикам спустить из квартиры 200-килограммового мужчину

Медикам Уфы пришлось прибегнуть к помощи спасателя во время вызова. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Специалисты скорой помощи приехали на вызов к мужчине, который весит 200 килограмм. Известно, что у россиянина есть серьезные болезни.

Самостоятельно медики погрузить мужчину в машину не смогли, поэтому спустить носилки со второго этажа им помогли сотрудники МЧС. В процессе принимали участие минимум пять человек.

На кадрах с места инцидента заметно, как специалисты не только помогли загрузить пациента в машину, но и разместить его там.

Подобный случай произошел в Москве. Мужчине, вес которого составляет 300 килограмм, потребовалась помощь медиков. Пронести пациента в двери квартиры им не удалось, поэтому сотрудникам МЧС пришлось резать решетки на окнах.

Не менее семи человек, включая спасателей, помогли эвакуировать россиянина. Ему также пришлось вызывать более просторную машину скорой помощи, так как в ту, которая приехала на вызов, он не помещался. Известно, что он не мог передвигаться сам из-за перенесенного заболевания.

Ранее в Росстате сообщили об увеличении количества россиян с избыточным весом.