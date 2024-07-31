Американец Пол Уилан пропал из российской колонии

Защита осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана не знает его текущего местоположения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ольгу Карлову.

По ее словам, к ней поступают запросы от иностранных СМИ с просьбой пояснить, известно ли ей местонахождение Уилана, так как появляются слухи о возможном обмене.

«Я направила запрос в администрацию колонии, но мне не отвечают», — сказала Карлова.

Она отметила, что обращается Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) с просьбой посетить колонию, где находится Уилан.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину.

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