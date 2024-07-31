В России утилизируют дореволюционные пароходы, курсировавшие по Волге

На Иваньковском водохранилище началась работа по утилизации старинных пароходов, возведенных еще до революции и курсировавших по Волге. У этих исторических судов нет владельцев, поэтому суд принял решение их убрать, рассказал kp.ru начальник Волжского района гидротехнических сооружений Сергей Антонов.

Речь идет о пассажирском теплоходе «Вера» (позднее – «Максим Горький»), построенном в 1905 году и перевозившем пассажиров по маршруту «Рыбинск-Казань», и о пароходе «Успех», появившемся в 1912 году. Оба они стоят на Иваньковском водохранилище, где вместе с баржами образовали пристань для катеров и стали местной достопримечательностью.

Очищением водохранилища несколько лет назад занялась природоохранная прокуратура. Специалисты пришли к выводу, что необходимо остановить разрушение кораблей на главном источнике водоснабжения столицы. Несмотря на просьбы местных жителей сделать из них арт-объекты, суда обязали утилизировать.

«К работам мы приступили еще в прошлом году», — сообщил Антонов.

Сейчас на месте последнего этапа в жизни эпохальных пароходов работает кран грузоподъемностью 350 тонн, который вытаскивает корабли наверх. Также специалисты углубляют дно, чтобы добраться до судов.

Ранее в Белом море нашли советский пароход времен Великой Отечественной войны.