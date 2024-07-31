Российские врачи извлекли из носа мужчины живую муху

Врачи Видновской больницы в Подмосковье помогли 51-летнему мужчине, которому в нос залетела муха. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациент пояснил, что ему показалось, что во время прогулки по лесу он вдохнул насекомое. Мужчина жаловался на заложенность ноздри и отек.

«Проведенная диагностика подтвердила наличие инородного тела в полости носа пациента. Это была обычная комнатная муха. Насекомое было живым и пыталось выбраться, но попало в ловушку, прилипнув к слизистой», — рассказал отоларинголог больницы Рауль Тен.

Лор отметил, что муху извлекли с помощью специального инструмента, после чего пациента отпустили домой.

До этого медики обнаружили муху в ухе 14-летней девочки, которая жаловалась на странные шумы.

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