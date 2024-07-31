Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи извлекли из носа мужчины живую муху

В Подмосковье врачи извлекли из носа пациента живую муху

close
100%
Минздрав Московской области

Врачи Видновской больницы в Подмосковье помогли 51-летнему мужчине, которому в нос залетела муха. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациент пояснил, что ему показалось, что во время прогулки по лесу он вдохнул насекомое. Мужчина жаловался на заложенность ноздри и отек.

«Проведенная диагностика подтвердила наличие инородного тела в полости носа пациента. Это была обычная комнатная муха. Насекомое было живым и пыталось выбраться, но попало в ловушку, прилипнув к слизистой», — рассказал отоларинголог больницы Рауль Тен.

Лор отметил, что муху извлекли с помощью специального инструмента, после чего пациента отпустили домой.

До этого медики обнаружили муху в ухе 14-летней девочки, которая жаловалась на странные шумы.

Ранее в Башкирии трехлетний мальчик целиком проглотил металлическую цепочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами