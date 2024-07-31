Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге дворник напоил подростка и пытался изнасиловать, но уснул

РЕН ТВ: в Петербурге дворник попытался изнасиловать пьяную школьницу

close
100%
Shutterstock

Дворник из Петербурга привлек внимание правоохранителей после того, как его обвинили в попытке изнасилования. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Приморском районе города. По словам собеседника, школьница осталась одна дома и пригласила подругу. Вместе они вышли погулять и встретили дворника, который предложил купить пива и вместе выпить.

Застолье продолжилось дома у подростка. Ее подруге стало плохо, поэтому мужчина отнес девушку домой на руках, и, чтобы вернуться к школьнице, сказал, что забыл у нее телефон.

В квартире дворник заявил, что останется здесь ночевать. Девушка отказывалась, но мужчина ей угрожал, поэтому она согласилась продолжить распитие пива.

«В какой-то момент мужчина отвел девочку в комнату, повалил на кровать и начал домогаться ее, не давая уйти, но вскоре заснул», – поделился источник.

Подросток оделась и сбежала к подруге, отец которой узнал о произошедшем и обратился в МВД.

В отношении задержанного проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее девочка-инвалид родила после того, как ее изнасиловал отец.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами