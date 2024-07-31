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Врач перечислила полезные для мозга продукты

Врач Денисенко: орехи и рыба помогут улучшить работу мозга

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Shutterstock

Для хорошей работы мозга важно включать в свой рацион питания определенные группы продуктов. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

«Например, для хорошей работы мозга очень важна выработка гормона счастья серотонина, а его подпитывает аминокислота триптофан. Она есть во многих продуктах, причем как в животных (мясе, молоке, йогурте, твороге, рыбе) так и в растительных (грибах, овсе, бананах, сушеных финиках, арахисе, кунжуте, кедровых орехах)», — сказала эксперт.

По ее словам, на функции мозга также положительно влияет достаточное количество чистой воды. Помимо этого, врач советует употреблять больше ягод и фруктов, в том числе, апельсины, яблоки, смородину и чернику, а также листовые овощи и зелень. К полезным продуктам Денисенко также отнесла яйца, печень, чай, кофе, шоколад.

Международная группа ученых из Нидерландов, Испании, Франции и других стран до этого выяснила, что содержащиеся в кофе полифенолы помогают мозгу сохранить когнитивные функции при хроническом стрессе.

Ранее психолог рассказала о пользе отдыха на природе.

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