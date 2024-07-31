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На Западе оценили вероятность возврата Украиной территорий

BZ: Запад больше не верит, что Украина отвоюет утраченные территории

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союзники Украины больше не верят, что страна может вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории. Об этом пишет аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый в статье для Berliner Zeitung.

«Почти никто больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории военным путем», — заявил эксперт.

По словам аналитика, российские войска стремительно продвигаются вперед по линии фронта, помогает им в этом эффективное использование слабых мест в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дубовый добавил, что армия России стала чаще атаковать ВСУ во время ротации войск. По словам эксперта, вина за текущую ситуацию на фронте лежит прежде всего на украинском военном руководстве, которое неоднократно принимало неверные решения.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о тяжелом положении дел на фронте, а также о планах захватить Крым. Кроме того командующий украинской армией пожаловался на превосходство российской армии. Что еще сказал Сырский — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский пленный рассказал о симпатии к России со стороны солдат ВСУ.

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