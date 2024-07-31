В Нижнем Новгороде капитана ФСБ обвинили в избиении семьи с 10-летней девочкой

В Нижнем Новгороде предстанет перед судом капитан ФСБ Владислав Коробейникова и его свояк — предприниматель Александр П. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, капитан и предприниматель напали на своих соседей и избили их. Инцидент произошел в марте 2023 года на улице Лысогорской, когда силовик с женой гостили у родственников.

Капитан ФСБ и свояк Александр пили пиво и вышли на балкон. Во время возвращения домой предприниматель пожаловался, как его раздражают соседи и плюнул на их дверь. Из квартиры выглянул глава семейства и сделал замечание. В ответ на это силовик и бизнесмен напали на Романа и Елену Троицких. В драке пострадала и 10-летняя дочка пары.

Жена и ребенок Троицкого попытались снять происходящее на видео, но сотрудник ФСБ отобрал у них телефон. Коробейников несколько раз ударил женщину и ребенка по лицу, чтобы заставить их разблокировать телефон и удалить видео. В итоге именно видеозапись стала основным доказательством инцидента.

В итоге на сотрудника ФСБ и его родственника возбудили уголовное дело, которое рассматривает Нижегородский гарнизонный военный суд. Пострадавшие также подали гражданский иск на 9 млн рублей. Сами подсудимые предложили истцам договориться и компенсировать только полмиллиона рублей, но семейство отказалось.

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