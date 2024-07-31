В Британии более 50 полицейских пострадали в беспорядках после нападения на детей

Свыше 50 правоохранителей пострадало при подавлении беспорядков, которые вспыхнули после убийства детей во время урока танцев в Саутпорте. Об этом сообщил председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд в эфире телеканала Sky News.

По предварительным данным, в результате беспорядков серьезные травмы получили восемь полицейских. У них диагностировали переломы, рваные раны и сотрясение мозга. Кроме того, пострадали три полицейские собаки.

Служба скорой помощи Северо-Запада в соцсети X сообщила, что на текущий момент минимум 27 пострадавших находится в больнице. Еще 12 человек получили помощь на месте происшествия.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось.

Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за убийства троих детей.

Ранее появилось видео, как дети мигрантов дерутся на мачете в Англии.