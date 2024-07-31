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Появилось видео, как дети мигрантов дерутся на мачете в Англии

На видео попала драка мужчин на мачете возле парка развлечений в Англии

В Великобритании возле парка развлечений в Саутенде шестеро молодых людей устроили драку на мачете. Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент сняли на камеру очевидцы.

На опубликованных кадрах видно, что группа молодых людей в капюшонах и масках сражается с большими мачете в непосредственной близости от парка аттракционов. При этом полиция просто наблюдает за происходящим. Также на видео попали десятки посетителей, которые убегали из парка, чтобы спастись от вооруженных ножами мужчин. Впоследствии нарушителей порядка задержала полиция. По данным некоторых СМИ, это мигранты. О пострадавших не сообщается.

До этого, 29 июля, в британском Саутпорте произошла поножовщина. Вооруженный ножом подросток напал на группу людей, ранив нескольких человек. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось.

Затем сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения на детей на уроке танцев.

Ранее стало известно, когда состоятся похороны МотоТани.

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