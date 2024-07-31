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В Польше задержали преподавателя военной академии

TVN: в Польше преподаватель военной академии похитил данные работников спецслужб

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Depositphotos

В Польше задержали преподавателя военной академии за похищение данных тысяч сотрудников спецслужб. Об этом сообщает телеканал TVN.

По информации телеканала, с преподавателем работает в том числе Служба военной разведки страны.

Отмечается, что задержанный в последние годы неоднократно посещал Белоруссию.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области, которого спецслужба подозревает в передаче военных данных на Украину и в изготовлении взрывчатки.

Следствие считает, что подозреваемый получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению взрывчатки и начал покупать ее компоненты.

Также жителя Амурской области задержали по обвинению в государственной измене за финансовую поддержку Вооруженных сил Украины.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия для документирования преступной деятельности обвиняемого, добавили силовики.

Ранее в Польше сообщили о хакерской атаке на сайт парламента.

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