В Польше задержали преподавателя военной академии за похищение данных тысяч сотрудников спецслужб. Об этом сообщает телеканал TVN.
По информации телеканала, с преподавателем работает в том числе Служба военной разведки страны.
Отмечается, что задержанный в последние годы неоднократно посещал Белоруссию.
До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Ростовской области, которого спецслужба подозревает в передаче военных данных на Украину и в изготовлении взрывчатки.
Следствие считает, что подозреваемый получил от представителя украинской спецслужбы инструкции по изготовлению взрывчатки и начал покупать ее компоненты.
Также жителя Амурской области задержали по обвинению в государственной измене за финансовую поддержку Вооруженных сил Украины.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия для документирования преступной деятельности обвиняемого, добавили силовики.
Ранее в Польше сообщили о хакерской атаке на сайт парламента.