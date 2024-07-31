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СК проверит историю с инспектором ПДН, назвавшей «чмом» избитого мальчика

В Красноярске СК проверит историю с оскорбившей избитого ребенка инспектором ПДН

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Depositphotos

В Красноярске проверят историю с инспектором ПДН, которая оскорбляла избитого мальчика и угрожала ему. Об этом сообщает СКР.

Следственные органы СКР начали доследственную проверку по факту сообщений об унижении 12-летнего мальчика инспектором ПДН. Ребенок пожаловался на избиение, а затем, по словам родителей, его заставили признаться, что он якобы оговорил своих обидчиков. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки.

NGS24.ru сообщает, родители вместе с мальчиком пришли к инспектору ПДН в связи с тем, что их сына избили подростки — у мальчика, предварительно, диагностировали сотрясение. Сотрудница подразделения не стала защищать ребенка, а, напротив, на повышенных тонах обвинила его в провокации и нарушении общественного порядка. Женщина пригрозила ему постановкой на учет, мытьем унитазов и переездом в другой район, а его родителям — ответственностью за неисполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, инспектор назвала школьника «чмом» и заявила, что не уважает его.

Ранее в нелегальном лагере Приморья детей унижали и заставляли чистить туалеты.

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