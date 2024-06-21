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Соучастника убийства Михаила Круга будут судить еще за три убийства

Mash: соучастника убийства певца Михаила Круга обвиняют еще в трех убийствах

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НТВ

Соучастника убийства знаменитого певца Михаила Круга будут судить еще за три убийства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источников Mash, члена ОПГ «Тверские волки» Александра Агеева уже доставили из колонии в Тверь. Его обвиняют в трех заказных убийствах, которые произошли в 2001 году в Тверской области. Они были организованы ОПГ «Тверские волки».

Вместе с Агеевым будут судить других членов ОПГ — Осипова, Соболева, Ильина, Баскакова, Желтова и Костенко. Судебное заседание назначено на 25 июня.

Сообщается, что в настоящий момент Агеев отбывает пожизненное заключение за ряд заказных убийств.

До этого стало известно, что суд Твери дважды отказал обвиняемому в убийстве Круга Агееву в отправке на спецоперацию на Украине. В 2022 году он писал несколько заявлений с просьбой включить его в состав вооруженного формирования.

Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери.

Ранее суд в Оренбурге отказался амнистировать участника СВО после нового убийства.

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