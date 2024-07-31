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Россиянам назвали продукты, которые могут успешно заменить мясо

ОСН: орехи, соя и спирулина заменят мясо и компенсируют недостаток белка

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Shutterstock

В рационе человека в идеале должно присутствовать мясо. Однако желающие соблюдать вегетарианскую или веганскую диету могут заменить его на другие богатые белком продукты – к примеру, на орехи, сою и спирулину, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Из орехов специалисты советуют отдавать предпочтение кешью, арахису, кунжуту и грецким. В них много белка и полезных жиров, в день рекомендуется съедать не более 30 г орехов. Также специалисты советуют включить в рацион бобовые и крупы, особенно гречку, овсянку, перловку, чечевицу и фасоль.

Полноценными заменителями мяса являются соевое мясо, соевое молоко, соевый йогурт и сыр тофу. Соя содержит все необходимые организму аминокислоты, из-за чего она является идеальным продуктом для вегетарианцев или людей, страдающих от пищевой аллергии.

На 60% из растительного белка состоит спирулина. Ее эксперты советуют использовать как пищевую добавку в виде БАДа. Помимо этого, при отказе от мяса рекомендуется регулярно употреблять адыгейский сыр, грибы и шпинат. Полезно также регулярно есть сухофрукты, так как в них содержатся белок, клетчатка и антиоксиданты.

Врачи до этого рассказали, что вегетарианцам зачастую не хватает кальция, витаминов D и B12, а также Омега-3.

Ранее стало известно, правда ли дети-вегетарианцы развиваются быстрее остальных.

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