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Глава МИД Германии Бербок исполнила сальто

Bild: глава МИД Германии Бербок вспомнила спортивное прошлое, исполнив сальто

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила протезную мастерскую Lente в Леверкузене, где решила посвятить время прыжкам на батуте. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, предприятие, которое производит протезы, расположено прямо на спортивных площадках леверкузенского клуба Bayer 04.

Рекордсмен мира по прыжкам в длину, немецкий параолимпиец Маркус Рём, который в настоящее время ведет подготовку к Паралимпийским играм в Париже, провел для Бербок короткий инструктаж.

Однако, считает издание, инструктаж едва ли был необходим, так как 24 года назад Бербок профессионально занималась прыжками на батуте и завоевала в 1999 году бронзовую медаль на чемпионате Германии.

Bild со ссылкой на источники выяснил, что Бербок совершила три прыжка, после чего исполнила сальто назад.

До этого сообщалось, что сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель выступил с заявлением о необходимости отстранить от должности Бербок из-за скандала вокруг выдачи полузаконных виз мигрантам.

Ранее россияне ответили, занимаются ли они спортом.

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