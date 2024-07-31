В Курской области при атаке дрона получил ранения сотрудник заправки

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автозаправку в Курской области, ранения получил сотрудник станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, вблизи деревни Колычевки Кореневского района дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию автозаправочной станции.

Пострадавший сотрудник доставлен в Кореневскую районную больницу, где ему оказана медицинская помощь. На станции осколками повреждены здание операторской и оборудование, добавил Смирнов.

Утром 31 июля в Минобороны РФ сообщили, что над Курской областью была сбита управляемая ракета «Нептун-МД».

До этого Смирнов сообщил, что в Курском районе произошел пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. За 15 минут до этого врио губернатора сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

29 июля в небе над Курской областью за ночь сбили 19 беспилотников. Падение осколков от сбитых беспилотников было зафиксировано в Курском, Пристенском, Солнцевском, Золотухинском, Суджанском и Поныровском районах области.

Ранее над Курской областью сбили четыре ракеты ВСУ.