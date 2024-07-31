В Армении осудили осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда мужчину

Суд приговорил к году лишения свободы Самвела Шириняна, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом пишет газета «Жоговурд».

Также, по информации издания, суд решил установить для Шириняна испытательный срок в три года.

Мужчина осквернил памятник в январе текущего года. Уроженец армянской столицы опубликовал в своих социальных сетях видеозапись, на которой он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что поступок мужчины ужасен. Дипломат напомнила, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

Позже российское посольство в Армении сообщило, что люди, которые осквернили памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание.

Ранее в Литве осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны.