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В Петербурге арестовали украинца по подозрению в шпионаже

Суд в Петербурге отправил в СИЗО украинца по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал украинского гражданина Илью Бондарчука, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В заявлении отмечается, что мужчину задержали 30 июля в порядке ст. 91 УК РФ. По данным следствия, в 2023 году он добровольно согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины (ВСУ) собирать и передавать Киеву данные о государственных учреждениях и органах власти в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Речь идет о сведениях, которые украинские власти могли использовать для подрыва безопасности РФ.

«Суд <...> вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении <...> Ильи Бондарчука, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ», — отметили в пресс-службе.

В публикации уточняется, что фигуранта дела отправили в СИЗО до 29 сентября 2024 года.

30 июля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 1 октября текущего года арест другому гражданину Украины Владиславу Сугакову, который обвиняется в шпионаже. Следственные органы установили, что в 2022 году мужчина получил задание собирать информацию о местоположении подразделений российских войск на территории одной из украинских областей. Впоследствии его задержали и отправили в СИЗО.

Ранее в новых регионах РФ задержали 25 человек по подозрению в пособничестве украинским войскам.

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