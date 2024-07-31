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В Думе объяснили, почему отклонили проект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

В Госдуме отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации многодетным отцам

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Комитете Госдумы по обороне пояснили, почему отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации отцам троих детей. На выступление зампредседателя комитета Андрея Красова, в котором депутат пояснил позицию комитета, обратил внимание Telegram-канал Baza.

«Из чего состоит мужчина? Муж и чин! Муж — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем — чин — это работник, добытчик. Каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство, а потом уже думать и заботиться о добыче для семьи», — заявил Красов.

Так парламентарий ответил на выступление своей коллеги Нины Останиной. Останина возмутилась доводом, который послужил причиной для отклонения законопроекта — якобы такой закон «приведет к уменьшению кадрового резерва», и напомнила, что при частичной мобилизации отсрочку получили 256 тысяч работников IT, 170 тысяч работников банковской сферы. Она отметила, что на специальной военной операции сейчас проходят службу 903 многодетных отца и 100 отцов детей с инвалидностью.

Ранее Путин увеличил единовременную выплату новым контрактникам более чем в два раза.

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