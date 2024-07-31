В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП с поездом в Волгоградской области

Часть пострадавших в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области завершили стационарный этап лечения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

«Стационарный этап лечения завершили 20 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе 11 детей», — сказал он.

Мурашко добавил, что в настоящее время в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 пострадавших, в числе которых один ребенок.

Министр здравоохранения отметил, что состояние двух взрослых пациентов врачи оценивают как тяжелое. Что касается остальных, то они находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что Асламбек Усматов, водитель «КамАЗа», в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина получил множественные переломы ребер, а также перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Грузовик, которым управлял Усматов, в результате удара с поездом разорвало пополам.

Ранее в РЖД рассказали о состоянии работников поезда после аварии под Волгоградом.