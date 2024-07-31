Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после ЧП с поездом в Волгоградской области

Мурашко: из больниц выписали 20 пострадавших после ЧП в Волгоградской области

close
100%
Global Look Press

Часть пострадавших в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Волгоградской области завершили стационарный этап лечения. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

«Стационарный этап лечения завершили 20 пострадавших в происшествии в Волгоградской области, в том числе 11 детей», — сказал он.

Мурашко добавил, что в настоящее время в больницах Волгограда и Ростова-на-Дону остаются 10 пострадавших, в числе которых один ребенок.

Министр здравоохранения отметил, что состояние двух взрослых пациентов врачи оценивают как тяжелое. Что касается остальных, то они находятся в состоянии средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что Асламбек Усматов, водитель «КамАЗа», в который врезался пассажирский поезд в Волгоградской области, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина получил множественные переломы ребер, а также перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Грузовик, которым управлял Усматов, в результате удара с поездом разорвало пополам.

Ранее в РЖД рассказали о состоянии работников поезда после аварии под Волгоградом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами