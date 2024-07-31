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В Петербурге школьнице прострелили нос во время прогулки

«Фонтанка»: в Петербурге ночью подростку выстрелили в нос

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Pixabay

Петербуржца подозревают в стрельбе по 17-летней школьнице в одном из районов города. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Красносельском районе, на Ленинском проспекте. Пострадавшая вместе с подругой гуляла по ночному городу, когда кто-то выстрелил в нее из окна дома.

«Потерпевшую госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса с пулевым ранением носа», — сообщается в публикации.

Правоохранители быстро приехали на место и задержали 31-летнего подозреваемого. По версии правоохранителей, он целился в подростка из пневматического пистолета.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. На данный момент фигурант находится в изоляторе.

До этого в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по десятилетнему ребенку. Как полагают правоохранители, 47-летний россиянин пришел на детскую площадку и направил пистолет на девочку. В результате она получила ушибленную рану мягких тканей грудной клетки.

Ранее в Петербурге полицейские со стрельбой остановили укладку асфальта ночью.

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