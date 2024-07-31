В РЖД рассказали о замене путей после крушения поезда в Волгоградской области

Сотрудникам ОАО «РЖД» пришлось заменить 300 метров железнодорожных путей и 250 метров контактной сети после крушения пассажирского поезда в Волгоградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

«Ущерб из-за ДТП <...> оценивают как значительный, размер продолжают подсчитывать», — говорится в материале.

По информации агентства, сошедшие с рельсов вагоны были застрахованы. Страховая компания обязана выплатить ОАО «РЖД» компенсацию, но после этого она может подать иск против виновника аварии.

ЧП на железной дороге в Волгоградской области произошло днем 29 июля. Пассажирский поезд, следовавший из Казани в Адлер, частично сошел с рельсов в районе Котельниково. Причиной послужило его столкновение с выехавшим на переезд грузовиком, водитель которого получил тяжелые травмы.

Всего с рельсов сошли девять вагонов, при этом семь из них опрокинулись на бок. После происшествия движение на соответствующем участке приостановили, возобновив только 30 июля.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. При этом общее число пострадавших в ДТП превысило 100 человек, включая детей.

Ранее в СК РФ рассказали, сколько пассажиров было в сошедшем с рельсов поезде.