Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт

Россиянину, пытавшемуся отравить солдат ВС РФ, дали 20 лет тюрьмы

close
100%
Depositphotos

Жителю Алтайского края Дмитрию Селезневу вынесли приговор за покушение на государственную измену и на совершение террористического акта. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, мужчина выступает против специальной военной операции на Украине. В социальной сети «Одноклассники» он связался с гражданами Украины, которые завербовали его для диверсионно-террористических актов на территории России. Сам Селезнев в разговоре с украинскими кураторами обозначал свое негативное отношение к действующему политическому курсу России.

Выяснилось, что Селезнев по указанию украинских представителей проник в полевую кухню и добавил в воду в одном из отсеков кухни средство против насекомых, в составе которого были токсичные опасные химические вещества. При попадании в желудочно-кишечный тракт они могут вызвать острое отравление с возможным летальным исходом, отметили в суде.

Селезнев снимал процесс отравления воды, после чего направил видеозапись в мессенджере Telegram кураторам с Украины. Однако свой преступный умысел он не довел до конца — воду с опасными веществами не использовали для питья и приготовления пищи личному составу ВС РФ.

В итоге суд назначил Селезневу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара за приготовление к госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами